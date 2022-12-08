Как обновятся национальные правила регистрации медизделий. Версия Росздравнадзора

Открытость регулятору даст преференции участникам рынка. «Первый принцип, который мы постарались реализовать, – это максимальная степень доверия при максимальной открытости самого производителя. Мы готовы брать международные заверения, притом что с ними сегодня сложностей достаточно много, если у нас всегда будет один и тот же уполномоченный представитель зарубежного производителя, который всегда будет за все нести ответственность».

«Как только такого уполномоченного не будет, мы сразу без жалости будем убирать это изделие с рынка, и всё. Но пока он есть, пока он несет ответственность, нам кроме него больше ничего и не нужно».

Принцип прохождения инспекции на систему менеджмента качества в обмен на уведомительный порядок внесения изменений в регудостоверение будет перенесен в национальные правила. «Мы безусловно готовы идти по пути снижения объемов наших оценок для открытых и доступных к общению производителей. О чем речь? В первую очередь это инспектирование. Мы в этом году договорились, что следующий год мы делаем инспектирование в добровольном режиме, но все-таки его не откладываем на год, как раньше предполагалось, а начинаем делать для тех, кто сочтет это для себя допустимым. В обмен на это мы установим в ПП №1416 уведомительные процедуры внесения изменений в регудостоверение для производителей 1 и 2а класса риска, если система менеджмента качества пройдет соответствующее подтверждение нашими инструментами контроля».

Цифровизация процесса регистрации и взаимодействия с регулятором. «Нам в принципе не хотелось бы получать от вас бумаги или их сканированные копии. Нам нужны от вас данные. Причем если эти данные будут предоставляться в режиме реального времени, уровень нашего доверия будет сопоставимо расти».

«Я могу привести простой пример: мы ввели с марта 2022 года обязательство производителей предоставлять сведения о вводимых в оборот медицинских изделиях. Мы много услышали о проблемах ручного ввода на портале ЕПГУ таких сведений. Когда ты вводишь сериями и партиями, это не так сложно, но когда серийный номер подлежит внесению – здесь история становится сложнее. Мы сделали шлюзы для пакетной загрузки, где вы можете интегрировать свои системы с нашими и, по сути, в режиме реального времени отдавать эти данные. И у нас более трех десятков производителей пакетами эти данные отдают».

Фото: osnova-deti.ru

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