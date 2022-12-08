«Вертекс» объявил о планах выхода на рынок Ирака

Компания «Вертекс» направила на регистрацию регуляторам Республики Ирак стоматологическую линейку «Асепта». Об этом компания объявила в ходе пресс-тура.

Заместитель генерального директора по продуктовому портфелю компании Светлана Копатько сообщила: «Все продукты линейки поданы на регистрацию, пока документы находятся на стадии рассмотрения. Поскольку срок этой регистрации не очень длинный, мы надеемся, что к 2023 году уже выйдем на рынок страны».

У компании есть планы по регистрации и дальнейшему выводу на рынок лекарственных препаратов в республике, однако не в ближайшее время. «Пока там, в Ираке, не было интереса к препаратам, к готовым проектам, но коллеги еще рассматривают возможность, приезжали их представители, смотрели производство и знакомились с продуктами», – отметила Светлана Копатько.

Косметические бренды компании также представлены на рынках Казахстана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Монголии, Грузии. «Вертекс» сообщил, что к 2025 году в компании планируют привести в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза досье препаратов, зарегистрированных по национальным правилам. Фармпроизводитель запустил этот процесс с 2021 года.

«Единое пространство ЕАЭС позволит выйти с оригинальными комбинированными препаратами компании сразу на несколько рынков. Среди них Армения и Киргизия, в которых мы уже регистрируемся. И также рынки Казахстана и Беларуси», – сказал генеральный директор фармкомпании Георгий Побелянский.

Фармпроизводитель также планирует вывести лекарство с оригинальной комбинацией для применения в гинекологии и дерматовенерологии на рынок Азербайджана.

Летом компания объявила об экспорте второго оригинального комбинированного препарата на рынок Грузии, продажи стартовали в июле этого года. Однако с марта следующего года Грузия начнет требовать наличия европейских сертификатов GMP.

gxpnews