Владелец «Эдельвейса» купил муниципальную аптечную сеть в Барнауле

Начальная цена аукциона составляла 66,4 млн рублей, шаг – 1,5 млн рублей. В итоге договор будет заключен на 67,9 млн рублей.

«Аптека №1» включает 12 аптек. Компания владеет несколькими помещениями общей площадью 717 кв. м. В АО числится 71 сотрудник.

АО «Аптека №1» было включено в план приватизации мэрии Барнаула на 2022–2024 годы. Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью города Светлана Фоминых говорила, что содержание аптек не относится к полномочиям органов местного самоуправления, а акции прибыльного предприятия могут быть востребованы покупателями.

По итогам 2021 года выручка АО «Аптека №1» снизилась на 10,7% – до 368,5 млн рублей, чистая прибыль на 7,8% – до 1,55 млн рублей.

«Эдельвейс» заняла 30-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2022 года, выручка сети приблизилась к 3,8 млрд рублей.

В 2022 году Казанский купил также барнаульскую сеть «Губернский лекарь» у местного девелопера Андрея Комякова. «Губернский лекарь» занял по итогам 2021 года 95-е место в рейтинге Vademecum с выручкой 1,35 млрд рублей. В феврале Казанский стал владельцем ООО «Аптечная сеть «Губернский лекарь», в июне – ООО «Лекарь Алтай».

Администрациям городов и регионов предстоит решить, оставлять ли в собственности подведомственные аптечные сети. К 2025 году должны быть ликвидированы государственные и муниципальные унитарные предприятия. Впрочем, их могут внести в список исключений и избежать преобразования – так поступят, например, в Татарстане с ГУП «Таттехмедфарм».