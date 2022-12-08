Британский регулятор одобрил вакцину против COVID-19 для детей от шести месяцев

Британские медицинские власти одобрили применение в стране вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании.

«MHRA одобрило вакцину в новой возрастной группе после того, как было установлено, что она соответствует стандартам регулятора в отношении безопасности, качества и эффективности, а новых поводов для обеспокоенности по поводу ее безопасности выявлено не было», – говорится в заявлении.

Как отмечается, вакцину следует вводить в более низких дозах, чем в возрастной группе от 5 до 11 лет: три микрограмма, а не десять. Прививку необходимо делать в плечо, перерыв между первой и второй дозой должен составлять три недели.

Окончательное решение о вакцинации указанной группы населения примет Совместный комитет по вакцинации и иммунизации при Минздраве Великобритании.

gxpnews