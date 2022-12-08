«Известия»: назальная вакцина «Гам-флю-вак – Квадри» будет эффективна от свиного гриппа

Четырехвалентная назальная вакцина против гриппа «Гам-флю-вак – Квадри», которую разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи, будет эффективна против свиного гриппа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на центр.

«Она будет эффективна и против свиного гриппа, и против других штаммов», – заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам разработчика препарата, руководителя лаборатории молекулярной биотехнологии Центра Гамалеи, доктора биологических наук Максима Шмарова, защита будет формироваться против разных штаммов гриппа А, свиного гриппа H1N1 или птичьего. Таковы конструктивные особенности назальной вакцины. Она также будет защищать от разновидностей гриппа типа B, их каждый год включают в состав классических вакцин.

Назальная вакцина вызывает достаточно длительную защиту, поэтому необходимости в ежегодной вакцинации не будет, отметил Шмаров. Такие вакцины позволяют сформировать активную иммунную защиту на слизистой оболочке верхних дыхательных путей человека и создать барьер, который остановит вирус на начальном этапе его проникновения в организм. При использовании инъекционных препаратов этого нет, заявил разработчик.

Как рассказал изданию Максим Шмаров, испытания на первых добровольцах проходят успешно, не зарегистрировано никаких нежелательных эффектов после введения вакцины. Параллельно ученые планируют подготовку к следующей стадии испытаний. Она должна завершиться в течение 2023 года. Разработчики подчеркивают, что «Гам-флю-вак – Квадри» будет эффективна против всех вариантов вируса, циркулирующих в последние годы.

Центр им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на исследования четырехвалентной назальной вакцины против гриппа «Гам-флю-вак – Квадри» в октябре. Оно действует до 31 декабря 2022 года.

gxpnews