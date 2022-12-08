Система наставничества в компании «Фармасинтез»

Один из крупнейших производителей социально значимых препаратов в России АО «Фармасинтез» активно развивается, вводит новые цеха и лаборатории, и штат компании ежегодно увеличивается более чем на 300 человек.

Не секрет, что каждый новый работник, будь то молодой специалист или опытный профессионал, испытывает стресс при смене места работы. Переживания по поводу взаимоотношений с коллегами и руководством мешают новичку сразу включиться в рабочий процесс. Поэтому в «Фармасинтезе» каждый новый работник проходит свою обучающую программу, которая помогает ему быстро стать эффективным и лояльным членом команды, в которой сейчас уже больше 4000 человек.

Помимо предусмотренного программой адаптации приветственного тренинга, рассказывающего о компании и ее корпоративной культуре, и обучающих материалов, значительная часть стажеров в компании получает индивидуальных наставников.

Программа наставничества в АО «Фармасинтез», работающая с 2016 года, утверждена специальным документом – Положением о наставничестве и внутренних преподавателях. Эта программа охватывает все ключевые должности, от которых зависит качество выпускаемой продукции. Наставники закрепляются за новыми работниками производственных цехов, службы главного инженера и службы качества.

Решение о необходимости наставничества принимает руководитель подразделения. Учебный центр «Фармасинтеза» реализует программу и контролирует ее прохождение. Наставник работает с новым работником от одного до трех месяцев – это стандартный срок адаптации стажера в компании, но в отдельных случаях программу могут продлить до полугода.

Для опытных работников «Фармасинтеза» наставничество считается почетным поручением. Наставником может стать специалист со стажем работы в компании не менее двух лет, пользующийся авторитетом в коллективе, с развитыми профессиональными и личностными компетенциями.

Преимущество наставничества для нового работника в том, что он получает индивидуального профессионального консультанта, знающего все тонкости рабочего процесса, обучающего новичка на рабочем месте и отвечающего на все его вопросы.

Наставник формирует у работника профессиональные навыки, помогает правильно понять задачи и должностные обязанности, освоить нормы корпоративный культуры и правила внутреннего трудового распорядка. Такое индивидуальное внимание повышает лояльность персонала, снижает у работников уровень неопределенности и беспокойства, выстраивает взаимоотношения с коллегами, помогает новичку в короткие сроки адаптироваться и стать полноценным членом трудового коллектива, а руководству наставник помогает полноценно оценить профессиональный уровень и личные качества нового работника.

Оценить эффективность наставничества помогают промежуточная и итоговая проверки знаний. Проводит их комиссия, в которую входит руководитель подразделения (службы, отдела или цеха), наставник и представитель учебного центра. По окончании стажировки работник-стажер проходит первичную аттестацию с целью проверки знаний и навыков, приобретенных за период стажировки.

В случае успешного освоения программы стажировки новым работником наставнику выплачивается вознаграждение в размере 10% от оклада за фактические часы наставничества. С целью более эффективного взаимодействия наставников и стажеров для наставников в компании проводятся обучающие тренинги по коммуникациям, ораторскому мастерству, постановке целей, а также работники-наставники периодически проходят курсы повышения квалификации по основному профилю работы. Таким образом, ценные специалисты-наставники пополняют кадровый резерв компании и получают лучшие условия для карьерного роста.

Можно с уверенностью сказать, что программа наставничества в «Фармасинтезе» доказала свою универсальность и эффективность, не только повышая уровень процессов адаптации новых работников, но и позволяя руководству компании принимать наиболее эффективные решения по внутренней ротации кадров.

gxpnews