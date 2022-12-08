FDA рассмотрит безрецептурный препарат от передозировки опиоидами в приоритетном порядке

Контрактный производитель лекарств Emergent BioSolutions заявил, что его безрецептурный назальный спрей для лечения подозрения на передозировку опиоидами будет в приоритетном порядке рассмотрен регулирующим органом здравоохранения США. Об этом сообщает Reuters.

Emergent добивается одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для продажи без рецепта своего назального спрея Narcan, который уже одобрен для лечения передозировки опиоидами в стране.

По словам аналитика Benchmark Роберта Вассермана, агентство примет свое решение к 29 марта, статус приоритетной проверки позволит Narcan стать первым безрецептурным препаратом на основе налоксона.

Объявление Emergent было сделано через несколько недель после того, как FDA заявило, что налоксон может быть безопасным и эффективным для безрецептурного использования в некоторых формах, что потенциально прокладывает путь для его использования на федеральном уровне.

Существуют юридические барьеры, ограничивающие доступ к налоксону в некоторых штатах, а в других этот препарат не всегда доступен для тех, кто больше всего подвержен риску передозировки, отмечает издание.

Обострение опиоидного кризиса побудило администрацию президента США Джо Байдена разработать новые стратегии, включая использование налоксона.

По словам аналитика Cowen Бориса Пикера, в случае одобрения Narcan может столкнуться с конкуренцией со стороны непатентованных версий препарата, что окажет давление на прибыль Emergent.

По оценкам правительства США, в 2021 году в стране было зарегистрировано более 100 тысяч смертей от передозировки наркотиками, что почти на 15% больше, чем годом ранее.

gxpnews