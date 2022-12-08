«Ростех» с опережением поставил в регионы РФ более 100 млн доз вакцин от опасных инфекций

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» направил в российские регионы весь запланированный компанией на 2022 год объем поставок вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В этом году все поставки были выполнены почти на месяц раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«По заказу Минздрава России в медицинские учреждения в 85 регионах страны было передано 107 млн доз препаратов для профилактики кори, краснухи, паротита, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гриппа», – говорится в сообщении.

В структуре поставок наибольшую часть составили вакцины от гриппа – объем направленных в регионы препаратов превысил 69 млн доз. Доля фармацевтического холдинга «Ростеха» в централизованном госзаказе на поставки вакцин для НКПП в 2022 году составила около 90% в натуральном выражении.

«„Нацимбио” успешно выполнил запланированные на 2022 год поставки вакцин для национального календаря прививок в полном объеме и с опережением срока на 20 дней. У холдинга есть большой опыт транспортировки вакцин, необходимые производственные мощности и четко выстроенные логистические цепочки, что позволило выполнить заказ Минздрава России досрочно», – заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«Нацимбио» с 2015 года выступает ключевым поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках НКПП. С 2015 по 2022 год компания передала в государственные медицинские учреждения более 1 млрд доз вакцин. Производственные мощности холдинга позволяют выпускать порядка 110 млн доз различных вакцин ежегодно.

gxpnews