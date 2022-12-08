Обвиняемый в махинациях при поставке техники в клиники Самары оставлен в СИЗО

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Сослана Бериева было возбуждено в октябре 2022 года. Тогда же сотрудники управления СК РФ и УФСБ по Самарской области задержали фигуранта. В этом же месяце суд отправил Бериева в СИЗО, в ноябре данную меру пресечения продлили до 17 января 2023 года.

По версии следствия, Сослан Бериев – инициатор создания ООО «С-тех» в Самарской области. Компания получала госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в различные региональные медучреждения, а затем, как считают в СК, выводила часть денег.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «С-тех» зарегистрировано в Самарской области в апреле 2020 года. Владельцем компании является ее гендиректор Сергей Тепляков. В 2021 году выручка компании составила 28 млн рублей, чистая прибыль – 450 тысяч рублей. В 2020 году организация заключила госконтракт на сумму 21,8 млн рублей на поставку принтеров, сканеров штрих-кодов, термопринтеров. Заказчик – госучреждение Самарской области «Самарафармация». В 2022 году эта же организация заказала у ООО «С-тех» аппаратно-программные комплексы на 41 млн рублей. В 2021 году компания участвовала в трех закупочных конкурсах, но контракты с ней заключены не были.

Адвокат Сослана Бериева во время судебного заседания 7 декабря сообщила, что бизнесмен готов возместить бюджету региона нанесенный ущерб. По ее словам, сторона защиты направила ходатайство следователю о предоставлении реквизитов потерпевшего лица и сумме ущерба, но следователь ответил, что точная сумма не установлена и «реквизиты он предоставить не может».

Сторона обвинения настаивала на содержании Бериева в СИЗО, пока следствие продолжается. «Выводы суда о необходимости продления меры пресечения в виде нахождения под стражей Бериева мотивированы должным образом. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения Бериеву не имеется. В то же время по уголовному делу не проведен весь комплекс следственных действий. Бериев обвиняется в совершении тяжкого преступления», – рассказал прокурор.

Сослан Бериев, как отмечают местные СМИ, учился в вузе вместе с Асланбеком Майрамукаевым, которого в феврале 2019 года назначили заместителем министра здравоохранения Самарской области.

В 2021 году Майрамукаев стал одним из фигурантов уголовного дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии обвинения, чиновник способствовал передаче денег компаниям, которые не выполняли заключенные с ними контракты на поставку технического оборудования и установку программного обеспечения по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» (бюджет областного проекта – около 800 млн рублей). Позже обвинения с Майрамукаева были сняты. Согласно официальному сайту Минздрава Самарской области, Майрамукаев остался в должности замминистра.