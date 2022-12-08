Беженцы с ВИЧ попросили Мурашко решить вопрос с обеспечением АРВ-препаратами

В письме министру представители пациенского движения указали, что у всех беженцев оформлены свидетельства о предоставлении временного убежища, но в оказании медицинской помощи в Оренбургском центре профилактики и борьбы со СПИД им отказали, несмотря на то что в марте 2022 года Правительство России приняло постановление, согласно которому вынужденные переселенцы из Украины имеют равные права с гражданами России на бесплатную медпомощь, включая получение лекарств от ВИЧ-инфекции, говорится в письме.

Возникшая ситуация противоречит действующему законодательству РФ, кроме того, отказ в предоставлении лечения ВИЧ-инфекции может негативно сказаться на здоровье пациентов, в том числе привести к прогрессированию заболевания, появлению ВИЧ-ассоциированных заболеваний и стать причиной развития резистентных форм вируса, следует из обращения «Пациентского контроля» к министру.

С начала марта этого года в «Пациентский контроль» поступили сообщения из 32 регионов, больше всего из Москвы и Санкт-Петербурга, об отказах в выдаче беженцам лекарств от ВИЧ-инфекции. На момент публикации новости на запросы Vademecum с просьбой аргументировать причины отказа выдачи беженцам АРВ-препаратов в Минздраве не ответили.

По данным UNAIDS, в 2021 году в Украине было зарегистрировано 240 тысяч человек с ВИЧ. С 24 февраля 2022 года по середину ноября только в девяти российских регионах встали на учет около 300 ВИЧ-инфицированных беженцев, больше всего – в Ростовской области (137 человек). По словам активистки движения «Пациентский контроль» и консультанта сайта «Перебои.ру» Юлии Верещагиной, точное количество беженцев с ВИЧ назвать сложно, так как статистических данных на данный момент нет. Она отметила, что многие беженцы не обращаются в медучреждения за постановкой на учет, так как опасаются депортации. При этом в конце августа вышел указ президента, а позднее разъяснительное письмо Росздравнадзора о том, что граждан с ВИЧ, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, больше не будут депортировать.

Кроме того, у пациентов с ВИЧ возник вопрос, как АРВ-препаратами будут обеспечиваться пациенты в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), где только с 1 января 2023 года будет применяться российское законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В Минздраве Vademecum не прояснили ситуацию.

Неизвестно, подали ли новые регионы заявки в Минздрав на лекобеспечение АРВ-терапией, кроме того, непонятно, хватит ли предусмотренного финансирования на обеспечение возросшей потребности. Сейчас в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на централизованные закупки АРВ-препаратов заложено по 31,7 млрд рублей. Часть средств из бюджета 2023 года (8,6 млрд рублей) Минздрав уже потратил в текущем году. Пациенты с ВИЧ в октябре обращались в правительство с просьбой увеличить финансирование закупок АРВ-препаратов на 2023–2025 годы на 15 млрд рублей, однако в Минфине сочли нецелесообразным выделять дополнительное финансирование на эти цели.