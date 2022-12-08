FibroGen обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны

FibroGen обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны. Они якобы незаконно использовали наработки компании, чтобы разрабатывать свои препараты.

Компания из Калифорнии (США) FibroGen подала иск на своих бывших сотрудников Дун Лю и Шаоцзяна Дэна в Окружной суд. Об этом сообщает издание FiercePharma.

Лю и Дэн много лет имели доступ к конфиденциальной информации. В 2013 году Лю основал компанию Kind и еще два года продолжал работать в FibroGen. В 2019 году Дэн также ушел из FibroGen, чтобы занять руководящую должность в Kind.

Их обоих обвиняют в использовании интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации компании для того, чтобы предоставить Kind преимущество на рынке.

FibroGen утверждает, что Дэн и Лю подали патентные заявки на ряд разработанных FibroGen соединений без ведома и согласия бывшего работодателя. Эти патенты приписываются ученым, не имеющим отношения к разработке, а специалисты FibroGen там не указаны, отмечает компания.

Патенты относятся к категории соединений, известных как ингибиторы фермента индуцируемого гипоксией фактора пролилгидроксилазы (HIF-PHI). Они используются для лечения таких состояний, как анемия.

Сторона обвинения утверждает, что Kind использовала патенты, чтобы ускорить разработку собственных препаратов на основе HIF-PHI. Начать клинические испытания такого препарата всего через шесть лет после создания, по заявлению истцов, было бы невозможно без кражи собственности компании.

FibroGen требует, чтобы Дэн и Лю прекратили использовать патенты, а также указали в них настоящих разработчиков. Также компания требует компенсации и хочет, чтобы бывшие сотрудники отказались от прибыли, полученной в результате использования патентов.

Николай Соколов

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