Поставщики лекарств доказали необоснованность штрафов УФАС на 55 млн рублей

Ростовское УФАС не смогло доказать наличие картельного сговора на рынке поставок лекарств между ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика». Верховный суд не стал рассматривать кассационную жалобу территориального органа антимонопольной службы на судебные решения. Судебные акты, признавшие соответствующие решения УФАС недействительными, вступили в силу.

Верховный суд России не станет рассматривать кассационную жалобу Ростовского УФАС на судебные акты апелляционной и кассационной инстанций. Последние вынесли решения в пользу ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика», которых обвиняли в создании картеля на рынке поставок лекарственных препаратов. Суды сочли этот факт недоказанным, следует из материалов дела, опубликованных в системе «Мой арбитр».

Проверять деятельность ООО «Данта» и ООО «Компания «Органика» территориальный орган стал по поручению ФАС России в 2020 году, после получения соответствующих материалов из центрального аппарата. Выяснили, что там, где в торгах участвовали только две названные фирмы, снижение цены контракта было минимальным (в пределах 2%), а там, где участников было больше, скидка была намного ощутимее (до 42%). На основании этого наблюдения был сделан вывод, что поставщики согласованно участвовали в 48 торгах, что привело к заключению контрактов с минимальной скидкой. «Данта» оштрафовали почти на 18 млн руб., компанию «Органика» — на 37 млн руб.

Компании обжаловали решение УФАС в Арбитражном суде Ростовской области, но оно было оставлено в силе. А вот в апелляционной инстанции истцам удалось одержать победу.

Из 48 спорных аукционов в 40 предметом договоров выступали лекарственные препараты из списка ЖНВЛП, установил 15-й арбитражный апелляционный суд. Следовательно, цены на них регулируются государством, и поставщики не в состоянии делать такую же скидку, как и на лекарства, не входящие в перечень. При этом «пассивное поведение одного из участников торгов либо отказ от участия в торгах после подачи заявки сами по себе не являются следствием участия в ограничивающем конкуренцию соглашении на торгах», подчеркивается в судебном акте апелляционного суда. Там же говорится: «Суд апелляционной инстанции установил, что управление в полном объеме не проанализировало 48 аукционов для того, чтобы прийти к обоснованному выводу о наличии антиконкурентного соглашения».

УФАС обжаловало это постановление в кассационной инстанции, подало жалобу для рассмотрения Верховным судом, но безуспешно. Решения вступили в силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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