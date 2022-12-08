Минздрав уменьшит список случаев изменения регдосье с предоставлением образцов препаратов

Выделяются случаи, когда для внесения изменений в регдосье производители должны предоставлять образцы препаратов для проведения их экспертизы, в том числе:

добавление или замена измерительного устройства для дозированных лекарственных форм (п.16а);

изменение и (или) добавление показателей качества, методов определения показателей качества и (или) добавление альтернативного метода определения (п.23);

изменение или добавление одного или нескольких участников процесса производства лекарственного средства, связанные с изменением мест осуществления производства лекарственного препарата (за исключением фасовки, упаковки, выпускающего контроль качества) (п.27);

изменение процесса и (или) технологии производства и (или) изменение методов контроля на одной, нескольких стадиях производства лекарственного средства, при условии отсутствия изменений в спецификации лекарственного средства (п.28);

изменение процесса производства растительного лекарственного препарата, касающееся изменения географического источника, способа производства или изготовления данного растительного лекарственного препарата (п.29);

изменения в спецификации на фармацевтическую субстанцию (только для биологических лекарственных препаратов) (п.30);

изменение аналитических методик, используемых при осуществлении контроля качества лекарственных средств (п.31);

изменение описания и (или) состава вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственного препарата (п.36);

изменение микробиологических характеристик лекарственного препарата (п.37);

изменение первичной упаковки лекарственных препаратов в части включения дополнительной или замены первичной упаковки (если изменение первичной упаковки может оказать существенное влияние на качество, эффективность и безопасность лекарственного препарата) (п.38).

В остальных случаях будет проводиться только документарная оценка изменений или экспертиза «польза—риск». Расширяется перечень изменений, для которых производители, кроме административных документов, должны будут включить в пакет документов химическую, фармацевтическую, токсикологическую и иную документацию по производству и безопасности препаратов.

В ноябре правительство продлило упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците лекарственных препаратов. Он будет действовать до 31 декабря 2023 года. Изменения также внесли в правила ускоренной регистрации таких препаратов, ввоза зарегистрированных лекарств в иностранной упаковке.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik