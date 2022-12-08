Суд отклонил претензии пострадавших от препарата «Зантак» пациентов

Суд отклонил иски против продававших препарат против изжоги «Зантак» фармкомпаний. Sanofi, GSK, Pfizer и Boehringer Ingelheim обвиняли в том, что препарат вызывал рак у пациентов.

Продававшие препарат против изжоги «Зантак» фармкомпании добились победы в судебном процессе против пострадавших пациентов. Суд США отклонил претензии людей, утверждавших, что лекарство вызывало у них рак, пишет PharmaPhorum.

Судья заявил, что почти 2500 исков, поданных истцами в федеральный суд, были основаны на ошибочных научных данных, и что единственное достоверное исследование препарата показало, что риск возникновения рака после приема «Зантака» доказать невозможно.

Ответчиками по таким делам выступали GSK (ее дочерняя компания Haleon), Sanofi, Pfizer и Boehringer Ingelheim. Хотя они могут более не опасаться исков, поданных в федеральный суд, множество разбирательств все еще продолжаются на уровне штатов.

Адвокаты истцов заявили, что будут обжаловать это решение, назвав его «судебной ошибкой». Акции GSK, Haleon и Sanofi, которые, как пишет PharmaPhorum, больше всех рисковали проиграть дело, выросли после оглашения приговора.

«Зантак» был разработан GSK, компания вывела препарат на рынок в начале 1980-х годов. На протяжении многих лет его продавали как рецептурный и безрецептурный продукт для лечения изжоги и расстройств желудка.

Sanofi продавала безрецептурную версию препарата, она была отозвана с рынка в 2019 году из-за возможного заражения канцерогеном N-нитрозодиметиламином (NDMA). В следующем году FDA запретило его продажу. Дженерики «Зантака» продавали и другие производители, включая Boehringer Ingelheim и Pfizer.

Николай Соколов

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