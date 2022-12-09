«Система-БиоТех» внедряет в лечебную практику генетические исследования

ДНК-тест анализирует 48 генoв в ДНК женщины, отвечающих за гормональные нарушения и нарушения имплантации, осложнения беременности и предрасположенность к тромбофилии и другие причины. Это наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины. Также исследование предоставляет индивидуальную подборку метаболических корректоров, которые позволяют компенсировать генетически заложенный дисбаланс микроэлементов в организме и могут способствовать нормализации репродуктивной функции.

«Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма. Такая коррекция актуальна как в случае идиопатического бесплодия, так и при ранее неудачных попытках ЭКО. При этом не исключается дальнейшее использование вспомогательных технологий», — комментирует директор по науке биотехнологической компании «Системы-БиоТех» Наталья Позднякова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 млн супружеских пар по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В половине случаев причиной являются генетические нарушения.

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