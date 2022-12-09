ВСП просит разъяснить порядок лекобеспечения пациентов с ССЗ по новой льготе

Льготное лекобеспечение таких людей должно осуществляться на основании приказа Минздрава № 639н от 29 сентября 2022 года. Документ направлен на лекобеспечение в амбулаторных условиях находящихся под диспансерным наблюдением пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациентов, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ (в течение двух лет с даты постановки диагноза и выполнения хирургического вмешательства). В предыдущей версии приказа (№ 936н) отсутствовало упоминание людей, находящихся на диспансерном учете.

Представители ВСП в своем письме просят Минздрав разъяснить, на каком основании медорганизации отказывают в льготном лекобеспечении людям, стоящим на диспансерном учете, несмотря на наличие у них полиса и прикрепления к той или иной клинике.

«Системный характер этих жалоб говорит о том, что субъекты могли не понять механизм нового льготного обеспечения. Это отдельная федеральная субсидия, которая позволяет получать гражданам с ССЗ льготное лекарственное обеспечение в любом регионе пребывания независимо от своей прописки. Мы надеемся, что Минздрав выпустит соответствующее разъяснение и отказы в жизнеспасающей терапии для пациентов с ССЗ не станут общей практикой», – прокомментировал сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

В октябре Минюст зарегистрировал приказ Минздрава №639н, расширяющий перечень препаратов для амбулаторных пациентов с ССЗ. Список препаратов пополнился восемью МНН – это ацетазоламид (оригинал – Диакарб от польской Polpharma), валсартан+сакубитрил (Юперио от швейцарской Novartis), фуросемид (Лазикс от французской Sanofi), спиронолактон (Верошпирон от венгерской Gedeon Richter), дапаглифлозин (Форсига от англо-шведской AstraZeneca), дигоксин (Дигоксин от Gedeon Richter), эмпаглифлозин (Джардинс от немецкой Boehringer Ingelheim) и ивабрадин (Раеном от Gedeon Richter). Таким образом, теперь список состоит из 31 МНН, а не 23, как ранее.

Фото: moezdorovie.ru

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