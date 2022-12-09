Кассация подтвердила сговор в тендерах ростовского Минздрава на утилизацию медотходов

В апреле 2022 года наличие антиконкурентного сговора уже подтвердил Арбитражный суд Москвы, но это решение было обжаловано. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд также встал на сторону антимонопольной службы. Попытка обжаловать и это решение в кассации не удалась.

«В результате должностные лица больниц и организация были привлечены к административной ответственности и уже оплатили штрафы», – пояснили в ФАС.

По сведениям антимонопольной службы, Минздрав Ростовской области, а также больница скорой медицинской помощи Новочеркасска, городская больница №20 Ростова-на-Дону, ОКБ №2 и дом ребенка №4 заключили антиконкурентное соглашение на торгах по оказанию услуг по обращению с медотходами класса «Б». «Соглашение предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным Минздравом поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации», – сообщали в ФАС.

В конце ноября 2019 года сотрудники Следственного управления ФСБ по региону задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, до 2017 года Быковская в сговоре с Беседовским взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко. Его компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов.

Техническую документацию для участия в торгах, согласно материалам дела, готовил генеральный директор компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Виктор Сагаль. Сагаль и Беседовский, полагает следствие, знали, что поставщик не сможет полностью выполнить условия контракта. Однако региональные медучреждения заключили с компанией контракты на общую сумму 45,2 млн рублей, а ущерб от действий фигурантов превысил 10,9 млн рублей. Действия Сагаля квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурант, по информации «Коммерсанта», находится за пределами России (предположительно в Эстонии) и объявлен в международный розыск, расследование дела в отношении него приостановлено. Беседовский и Быковская вину не признают.

После задержания в ноябре 2019 года Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Там он пробыл до конца 2020 года и затем был переведен под домашний арест.

Татьяна Быковская сначала была помещена под домашний арест, но в январе 2020 года суд решил не продлевать эту меру пресечения. До 27 октября 2020 года Быковская, находясь в статусе обвиняемой, руководила Минздравом Ростовской области. Она ушла в отставку «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию». Помимо связанного с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» уголовного дела, в регионе в октябре 2020 года произошел скандал, на фоне которого Быковская покинула пост – в ГБ №20 Ростова умерли 13 пациентов, находившиеся на аппаратах ИВЛ. В правительстве региона увольнение чиновницы с обоими инцидентами не связывали.

Рассмотрение уголовного дело в отношении Татьяны Быковской и Станислава Беседовского началось в Кущевском районном суде Краснодарского края 7 июля 2022 года. За несколько дней до начала суда Быковскую назначили главой Областной врачебной палаты (филиал НМП).

На третьем заседании Кущевского районного суда свидетельские показания дала бывший главврач Ростовской ОКБ №2 Наталья Домашенко. Женщина рассказала, что на нее со стороны руководства Минздрава якобы оказывалось давление, чтобы ускорить подписание договора на утилизацию медицинских отходов класса «Б» с заранее определенным поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

В начале октября гособвинитель рассказал, что больницы Ростова переплатили 4,1 млн рублей за обезвреживание медотходов в 2018 году. Областной клинической больнице №2 работы обошлись в 4,7 млн рублей, хотя с учетом средней рыночной цены за тот год сумма должна была быть меньше на 1,6 млн рублей. Подобные переплаты обнаружили в шести учреждениях.