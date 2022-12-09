AbbVie и HotSpot подписали договор на разработку препаратов от аутоиммунных заболеваний

AbbVie и HotSpot заключили соглашение по разработке препаратов от аутоиммунных заболеваний. Они сосредоточатся на создании первого и единственного низкомолекулярного ингибитора белка IRF5. Сумма сделки составит свыше 300 млн долл.

AbbVie и HotSpot будут сотрудничать над созданием препаратов против аутоиммунных заболеваний, об этом сообщается на сайте американского производителя.

Компании намерены использовать для разработки лекарств платформу HotSpot Smart Allostery. Они сосредоточатся на создании первого и единственного низкомолекулярного ингибитора белка IRF5.

«Сотрудничество с HotSpot поможет создать совершенно новый целевой класс препаратов для пациентов с серьезными аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, и поможет еще больше укрепить наши портфель иммунологии», — сообщил вице-президент по исследованиям и разработкам AbbVie Джонатон Седжвик.

«Платформа для поиска лекарств HotSpot смогла идентифицировать молекулы, которые связываются с IRF5 предсказуемым и воспроизводимым образом, что потенциально позволяет эффективно лечить заболевания, которые считались не поддающимися лечению», — добавил он.

Согласно условиям сделки, AbbVie выплатит HotSpot авансовый платеж в размере 40 млн долл. HotSpot также имеет право на получение выплаты за опцион и промежуточные платежи по достижении определенных этапов разработки на общую сумму до 295 млн долл.

В октябре AbbVie приобрела британскую биотехнологическую компанию DJS Antibodies в рамках сделки на сумму почти 255 млн долл. DJS занимается поиском и разработкой препаратов на основе антител, нацеленных на трудно поддающиеся лечению болезнетворные белки, включая рецепторы, связанные с G-белком (GPCR).

Фото: abbvie.ie

Николай Соколов

pharmvestnik