Минздрав исключил из ГРЛС регудостоверения нескольких онкопрепаратов

Минздрав отменил госрегистрацию шести препаратов. Большая часть из них — противоопухолевые средства.

Минздрав исключил из госреестра шесть регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте ГРЛС 7 декабря 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства компаний Medac, Teva, Bayer.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств, кроме одного, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. РУ препарата «Аторвастатин» производства компании «Изварино Фарма» исключено из реестра в связи с неподтверждением госрегистрации препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Из реестра исключены РУ противоопухолевых препаратов, содержащих темозоломид, иринотекан и метотрексат. В реестре с этими МНН зарегистрировано достаточное количество других препаратов.

Компания Bayer отозвала препарат «Бонефос» (клодроновая кислота) в виде таблеток. Лекарство применяется в основном в онкологии для профилактики разрушения костной ткани, его чаше назначают при раке молочной железы, множественной миеломе. В российском госреестре на данный момент зарегистрирован один препарат с клодроновой кислотой — «Клобир» в капсулах по 400 мг от компании Actavis. По последним данным Росздравнадзора, «Бонефос» не поступал в гражданский оборот с 2018 года, «Клобир» в последний раз вышел на рынок в марте 2022 года.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Темозоломид-Тева» (темозоломид), капсулы, РУ — ЛП-002504 от 16.06.2014; «Методжект» (метотрексат), раствор для инъекций, РУ — ЛСР-006731/09 от 21.08.2009; «Иринотекан медак» (иринотекан), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ — ЛП-001030 от 18.10.2011; «Бонефос» (клодроновая кислота), таблетки, РУ — П N014659/01 от 26.05.2009; «Аторвастатин» (аторвастатин), таблетки, РУ — ЛП-004726 от 02.03.2018; «Темозоломид-Тева» (темозоломид), капсулы, РУ — ЛП-001845 от 20.09.2012.

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Вероника Догузова

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