«Круг добра» попросил фармкомпании сообщать о возможных задержках в поставках препаратов

«Круг добра» попросил фармкомпании составить список лекарственных препаратов, задержка введения которых может критично сказаться на состоянии здоровья пациентов. Фонд намерен распространить на них отработанный с компанией «Новартис» алгоритм предоставления лекарства.

Председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко попросил фармацевтические компании оперативно подготовить список лекарств, задержка введения которых может критично сказаться на состоянии здоровья пациентов. На них хотят распространить отработанный с компанией «Новартис» алгоритм предоставления препарата. Об этом он заявил в ходе встречи фонда с представителями компаний, прошедшей в Общественной палате, сообщили в пресс-службе «Круга добра».

Участники встречи также обсудили, за счет каких изменений в процедурах взаимодействия можно уменьшить время на оформление договоров, поставку препаратов по заявкам фонда, получение от лечебных учреждений в регионах документов для своевременной оплаты поставок. Значительную роль здесь сыграет цифровизация документооборота и дальнейшее развитие информационной системы «Круга добра», уточнили в пресс-службе.

Также важной для скорости предоставления пациентам большинства незарегистрированных препаратов стала бы возможность создания неперсонифицированных запасов лекарств. Такую возможность после июньской встречи с Ткаченко правительству поручил проработать Президент России Владимир Путин. Выход постановления правительства ожидается в ближайшее время.

Исходя из прогноза потребности в препаратах, утвержденной экспертным советом фонда, поставщики смогут создавать запас препаратов на складах в России. В этом случае лекарства пациентам будут предоставляться сразу после утверждения заявок на экспертном совете «Круга добра». Фармкомпании заранее подготовят обоснования необходимости и возможности формирования запасов по конкретным незарегистрированным препаратам для обсуждения с Минздравом.

На прошлой неделе «Круг добра» обсудил возможности ускорить поставки препарата «Золгенсма» компании «Новартис». На примере этого фонд намерен сократить сроки закупок и других препаратов. По словам Ткаченко, сейчас время от взятия крови на анализ – во время неонатального скрининга либо при наличии подозрений на СМА – до введения препарата составляет около 50 дней. Этот срок можно сократить в два раза – до 25 дней.

Фото: фондкругдобра.рф

Артем Косенок

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