На закупку «Онкаспара» правительство выделило 123 млн рублей

Правительство выделило 122,6 млн руб. на закупку «Онкаспара». Ранее Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» просила вмешаться в ситуацию вокруг дефицита препарата. Планируется, что он поступит в медучреждения до конца года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 122,6 млн руб. на закупку препарата «Онкаспар» (МНН пэгаспаргаза), который применяют для лечения острого лейкоза у детей. Деньги поступят из резервного фонда правительства. До конца года будет закуплено не менее тысячи флаконов этого лекарства, сообщает пресс-служба кабмина. Его централизованной закупкой займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России.

Препарат французской компании Servier «Онкаспар» используется для терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), в том числе у детей. Он не имеет отечественных аналогов.

Минздраву поручено определить объемы поставок лекарства в медицинские организации, проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 марта 2023 года.

В начале ноября Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг дефицита препарата «Онкаспар». Она просила разрешить фонду «Круг добра» проводить его закупки для неопределенного круга лиц. По данным ассоциации, запас препарата для терапии острого лимфобластного лейкоза в большинстве больниц фактически исчерпан.

Позже президент поручил правительству внести изменения в документы, регламентирующие работу «Круга добра». Они в том числе должны были бы позволить фонду проводить закупку «Онкаспара». Срок исполнения поручений истек еще в августе. Провести закупку через «Круг добра» невозможно, так как «Онкаспар» отсутствует в перечнях лекарств, которые может приобретать фонд. Там указали, что ожидают выхода новых постановлений «в ближайшее время».

Последние два года незарегистрированный «Онкаспар» ввозился в страну по специальному распоряжению правительства. В 2020 году на его закупку из резервного фонда было выделено 273,5 млн руб. В феврале 2022 года компания Servier зарегистрировала лекарство, что исключило возможность применять действовавший порядок ввоза.

В августе Минздрав рекомендовал включить препарат в Перечень ЖНВЛП, писал «ФВ». В октябре ведомство разрешило ввозить в Россию препарат в упаковке на иностранном языке.

Фото: ru.123rf.com

Артем Косенок

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