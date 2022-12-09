Bayer обратилась в суд из-за нарушения прав компании на антикоагулянт

Bayer считает, что Березовский фармацевтический завод нарушил права компании на ривароксабан. Производитель обратился в суд.

Немецкая Bayer подала иск против ЗАО «Березовский фармацевтический завод» о запрете использования исключительных прав на изобретение. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет о препарате ривароксабан, который Bayer выпускает под брендом «Ксарелто», уточнили «ФВ» в пресс-службе компании. Препарат защищен патентом, который действует до 4 декабря 2024 года.

Предметом иска стала регистрация заводом препарата «Ривароксабан Лекас» в Государственном реестре лекарственных средств, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот, пояснили в пресс-службе немецкого производителя. «Указанные действия были осуществлены вопреки предупреждению со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение», — также указали в компании.

Березовский фармацевтический завод зарегистрировал свой препарат в апреле 2021 года. Цены на «Ривароксабан Лекас» в разных дозировках и фасовках были зарегистрированы в июне 2022 года.

Согласно данным ГРЛС, всего в России зарегистрированы пять дженериков ривароксабана. Помимо «Ривароксабан Лекас» Березовского фармацевтического завода, регдосье на препараты с этим МНН владеют также «Алиум», «Медисорб», «Северная звезда», «КРКА, д.д., Ново Место». Последние четыре получили регистрацию в 2022 году.

Согласно данным AlphaRM, в 2021 году закупки ривароксабана в рублях выросли почти в два раза — с 6,6 млрд до 12,6 млрд руб., по сравнению с 2020 годом. С января по август 2022 года через госсегмент было закуплено 1,3 млн упаковок препарата на 6,5 млрд руб. Аптечные продажи составили 2,6 млн упаковок на сумму 9,5 млрд руб.

Ривароксабан попал в список препаратов, которые должны будут произвести в России в рамках офсетного контракта с Санкт-Петербургом.

Ривароксабан — антикоагулянт, который, в частности, используется для лечения тромбоза глубоких вен и легочной эмболии. Он был включен в рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Фото: pixabay.com

Маргарита Грошева

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