Перерегистрированные цены на дефицитные дешевые препараты могут сделать бессрочными

Федеральная антимонопольная служба предложила сделать бессрочным действие приказа Министерства здравоохранения о перерегистрации предельных отпускных цен на дефицитные лекарственные препараты до 500 руб. Это одно из предложений службы по усовершенствованию механизма перерегистрации цен в рамках постановления №1771, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС.

По мнению ФАС, такая мера позволит обеспечить наличие препаратов низкого ценового сегмента на полках аптек.

Сейчас законодательство предусматривает необходимость пересмотра цен на лекарственные препараты через год после их перерегистрации в рамках постановления № 1771. Кроме того, если как минимум в трех референтных странах будут выявлены более низкие цены на такие же препараты других фармпроизводителей, в том числе отсутствующие на российском рынке, то цену придется опустить.

По мнению Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, предложенная поправка в в ПП №1771 будет работать как в интересах пациентов, так и в интересах производителей. «Если для первых это напрямую связано с доступностью, с возможностью купить необходимый препарат, то для вторых данная мера будет служить той самой экономической мотивацией: если раньше такое колебание цен было критичным для продукции данного ценового сегмента, то теперь система ценообразования будет преобразована в интересах производителей и позволит им сбывать свою продукцию на экономически обоснованных условиях, — пояснил председателя правления ассоциации Алексей Кедрин.

В чем проблема

О необходимости изменения срока действия цен на определенные сегменты препарата обращали внимание и производители. Если после проведения анализа через год ФАС просит снизить цену, это создает катастрофическую ситуацию для определенных препаратов, указывал зам. генерального директора по вопросам интеллектуальной собственности «Фармстандарта» Дмитрий Зайцев в рамках обсуждения на форуме «Биотехмед». Он также отметил, что стоит учитывать возникшую необходимость смены компонентов и материалов, с которой не столкнулись производители в зарубежных странах.

По словам заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева, норма о проведении анализа в референтных странах в рамках ПП№1771, не была адаптирована к падению курса валют, который происходил в 2022 году. В результате при проведении анализа цен и их пересчете по новому курсу стоимость на препараты за рубежом может быть ниже, что становится основанием для отмены перерегистрированной цены. «Это новый опыт, его нужно описать в постановлении», — указывал Нижегородцев.

Среди других предложений ФАС, направленных в Минздрав для изменения постановления № 1771, — установление трехмесячного срока действия заключения Росздравнадзора о дефектуре, а также оповещение всех фармпроизводителей в рамках одного МНН как о положительных, так и об отрицательных заключениях Росздравнадзора о результатах мониторинга рисков возникновения дефицита в личных кабинетах соответствующих ресурсов.

Предожения были разработаны по итогам встречи службы с участием фармпроизводителей.

Фото: pixabay.com

Маргарита Грошева

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