Денис Швецов возглавил «СберЗдоровье»

О назначении сообщили в «СберЗдоровье». Швецов будет отвечать за операционную деятельность и стратегию развития всех направлений компании: телемедицина, запись к врачу, дистанционный мониторинг.

Швецов с 2003 по 2008 год занимал руководящие должности в «Скайлинке» и «Ростелекоме», затем до 2016 года работал в страховой компании Allianz (ранее РОСНО).

В 2016 году Денис Швецов вместе с Леонидом Меламедом, Владимиром Гурдусом и Александром Пилипчуком основали телемедицинский сервис «Доктор рядом». С 2019 по март 2022 года Швецов занимал должность генерального директора.

В апреле 2022 года Швецов был назначен гендиректором телемедицинского сервиса Budu, входящего в группу «Ренессанс страхование». Там он занимался развитием цифровых продуктов комплексного медицинского обслуживания и созданием технологических решений для страховых и медицинских компаний.

«СберЗдоровье» создан на базе компании DocDoc. Платформа предлагает, в частности, телемедицинские услуги, запись на прием, диагностику или обследование, дистанционный мониторинг пациентов, корпоративные программы медпомощи для бизнеса. К сервису подключено почти 7 тысяч частных клиник, в его базе – более 500 тысяч врачей.

«Сбер» раскрыл выручку «СберЗдоровья» по итогам 2020 года – она составила 2,1 млрд рублей.

Источник: СберЗдоровье

Фото: Максим Новиков/Vademecum

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