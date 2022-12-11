«Дом с маяком» не может закупить лекарства и медизделия зарубежного производства

По данным представителя хосписа, из лекарственных средств стала недоступной к заказу оригинальная мазь на основе бацитрацина и неомицина (Банеоцин от Sandoz), применяемая для обработки воспаленных ран и кожи после установки катетеров. В Sandoz (подразделение Novartis) Vademecum лишь сообщили, что прекратили поставки препарата в Россию. С марта хоспис не может закупить гель Катеджель (лидокаин+хлоргексидин) от австрийской Montavit, применяемый для обработки гастростом, трахеостом, зондов и мочевых катетеров. Возникли сложности с приобретением противоэпилептического препарата Топамакс (топирамат) от Johnson & Johnson (J&J). Топамакса, по данным сервиса Aptekamos, нет в московских аптеках. В Montavit и J&J не ответили на запросы Vademecum.

У препаратов есть аналоги. Только вместо Катеджеля хоспис применяет крем с тем же действием, но другим действующим веществом – Акриол Про (лидокаин+прилокаин) от «Акрихина».

Недоступны к закупке оказались и импортные витамины для внутривенного введения, применяемые в терапии детей с синдромом короткой кишки. Среди них – Солувит-Н от немецкой Fresenius и Церневит от американской Baxter. По данным хосписа, новая поставка Церневита ожидается во втором квартале 2023 года. Нет в наличии и эмульсии для парентерального питания Липоплюс 20 от немецкой B. Braun. В Fresenius, Baxter и B. Braun не уточнили причины отсутствия продуктов на российском рынке.

В хосписе остались и без целого ряда импортных медизделий, необходимых подопечным. Американская C.R. Bard (часть BD, в России дистрибьютор – «Фармлайн») временно прекратила поставки ремонтного набора для туннельного центрального катетера, который позволяет вводить лекарства и питательные вещества. Возобновление поставок в «Доме с маяком» ожидают не ранее февраля 2023 года. В «Фармлайне» также ситуацию не прокомментировали.

Повязки Tegaderm американской 3M Health Care, необходимые для перевязки центральных катетеров, не завозятся в Россию, а цена на остатки в интернет-магазинах выросла более чем на 50%, рассказал Vademecum представитель «Дома с маяком». 3М приостановила бизнес-операции в России еще в марте. Также не поставляются в Россию нетканые салфетки Medicomp производства Paul Hartmann, используемые после установки трахеостом. Paul Hartmann приостановила поставки немедицинской продукции в Россию, но объявляла, что продолжит поставлять медизделия (там на запрос Vademecum не ответили). Замену нашли в России: альтернативой повязкам от 3M стали товары Optimelle, а продукции от Hartmann – салфетки Angel производства «Эвтекс».

Кроме того, с весны в хосписе не могут приобрести детские назальные маски для респираторной поддержки Philips Wisp Pediatric («жираф») и Wisp fabric frame, так как они недоступны к заказу. В Philips сообщили Vademecum, что пока не могут ввозить маски из-за логистических проблем, но после их устранения возобновят поставки. Начиная с апреля 2022 года в хосписе ждут поставок трахеостомических трубок Shiley от американской Medtronic и Bivona от британской Portex. На запросы Vademecum с просьбой аргументировать причины отсутствия их товаров в России компании на момент публикации новости не ответили.

В текущем году впервые проблемы у благотворительных фондов с закупкой лекарств и медизделий возникли в марте. Например, в «Доме с маяком» тогда решили срочно закупить постепенно исчезающие с рынка лекарства, лечебное питание, расходные материалы и оборудование для пациентов. Фонд помощи детям и взрослым с первичным иммунодефицитом «Подсолнух» также срочно закупал зарубежные препараты, которые еще остались в наличии, так как импортные лекарства составляют более 90% в терапии его подопечных.

Основная причина в перебоях при поставках лекарств и медизделий, которую производители называли как весной, так и сейчас – логистические трудности. Они сказываются не только на подопечных хосписов и благотворительных фондов, но и на обычных гражданах. Так, например, в августе в российских аптечных сетях наблюдался дефицит гормональных препаратов Дивигель, Прогинова и Эстрожель, которые часто используются при ЭКО. В октябре стали появляться сообщения о пропаже из российских аптек антибиотиков широкого спектра действия. В ряде регионов наблюдается дефицит обезболивающих, противоопухолевых и противоастматических препаратов.

Фото: pro-palliativ.ru

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