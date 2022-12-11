Минпромторг предложил регламент действий в случае сбоя в системе маркировки

Минпромторг предложил регламент действий при сбоях в информационной системе мониторинга, чтобы обеспечить непрерывность оборота товаров. Это коснется минеральной воды, БАД и дезинфицирующих средств.

Министерство промышленности и торговли предложило регламент действий при сбоях в информационной системе мониторинга. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства № 515 от 26.04.2019. Под действие этих правил может попасть минеральная вода, биологически активные добавки и дезинфицирующие средства. Соответствующий документ размещен на сайте проектов правовых нормативных актов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что он разработан для оптимизации деятельности участников оборота товаров при взаимодействии с информационной системой мониторинга во время аварийных ситуаций. В том числе «незаконного вмешательства третьих лиц в работу информационной системы мониторинга со стороны недружественных стран».

Документ призван обеспечить непрерывность оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Правила разработаны с учетом практики отражения DDoS-атак, зафиксированных в период марта—сентября 2022 года со стороны недружественных стран.

Так, согласно документу, предлагается определить последовательность действий оператора и координатора информационной системы мониторинга в период действия аварийных ситуаций. Также обозначить порядок и сроки оповещения участников оборота товаров о наступлении и прекращении аварийных ситуаций.

Участники оборота товара в период действия аварийной ситуации продолжают осуществлять ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров. Однако если нет возможности подать сведения в информационную систему мониторинга в течение двух часов, участники оборота товаров обеспечивают регистрацию и хранение таких сведений в собственных учетных системах, не приостанавливая ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров. После такие сведения в общем случае подаются в информационную систему мониторинга в течение трех рабочих дней по окончании аварийной ситуации.

Оператор предоставляет по заявке производителю или импортеру коды маркировки в количестве, достаточном для поддержания штатного режима производства, импорта и ввода в оборот соответствующих товаров в течение семи рабочих дней. В свою очередь производитель и импортер должны обеспечить у себя наличие такого количества кодов, сформировав запас на этот срок.

Сейчас в России проходит эксперимент по маркировке БАД (начался 1 мая 2021 года) и антисептиков (идет с 1 августа того же года). Запустить их обязательную маркировку намерены с 1 апреля 2023 года.

Фото: ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik