«Джи Ди Пи» начала менять состав топ-менеджмента после продажи

Фармдистрибьютор «Джи Ди Пи» начал кадровые перестановки. Компанию покинул один из ключевых сотрудников — заместитель гендиректора по коммерческой деятельности. Ранее организацию купила холдинговая компания «Доминанта».

В команде фармдистрибьютора «Джи Ди Пи» произошли значительные изменения после передачи компании новому владельцу. Об этом «ФВ» сообщили два источника, знакомые со структурой компании. Свой уход из организации также подтвердил один из ее топ-менеджеров.

С недавних пор «Джи Ди Пи» владеет холдинговая компания «Доминанта». О продаже компании «ФВ» в октябре сообщал ее экс-руководитель Владимир Нестеренко. «Доминанта» известна многопрофильностью своего бизнеса — перед покупкой организация интересовалась инвестициями в фармацевтический сегмент.

Сейчас новый управленец начал кардинально менять внутреннюю структуру фармдистрибьютора. Как рассказал один из собеседников «ФВ», из «Джи Ди Пи» уволили заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Андрея Телятникова. На его место назначена Лилия Романова. Телятников подтвердил «ФВ» свой уход из компании, но подробности не сообщил.

В компании также назначили советника генерального директора по коммерческой деятельности — им стала Анна Жиронкина, сообщил источник «ФВ». Ирина Бухтиярова присоединилась к команде в качестве заместителя финансового директора по бухгалтерскому и управленческому учету в финансовом департаменте. Она будет работать под руководством финансового директора компании Михаила Данилина. Генеральным директором «Джи Ди Пи» числится Павел Шадрин.

По словам источника «ФВ», новые владельцы заменили часть ключевых сотрудников. В октябре—ноябре сотрудникам «Джи Ди Пи» были представлены как минимум 10 новых работников, вошедших в штат компании. Часть увольнений происходила неожиданно — одним днем. Также, как утверждает источник, сотрудникам не выплачивали каких-либо бонусов.

Фото: gdpgroup.ru

Руслан Мавлиханов

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