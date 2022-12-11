Правительство упростило порядок выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных

Порядок выдачи через портал госуслуг разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных пациентов был упрощен. Теперь для их получения благотворительным фондам и медучреждениям не придется направлять электронные копии паспорта или свидетельства о рождении пациента. Росздравнадзор будет получать эти сведения с помощью межведомственного взаимодействия.

Благотворительным фондам и медицинским организациям станет проще получать разрешения на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через Единый портал госуслуг. Такие изменения внесены в правила выдачи подобных разрешений, сообщили в пресс-службе правительства. Постановление № 2252 от 08.12.2022 размещено на сайте правительства.

Это решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медизделий, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям. Теперь для получения разрешений на их ввоз фондам и клиникам не придется направлять электронные копии паспорта или свидетельства о рождении пациента. Росздравнадзор самостоятельно получит эти сведения с помощью межведомственного взаимодействия.

С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медорганизации могут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медизделий через Единый портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора размещается в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Этот формат упростил и ускорил процесс ввоза медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было, отметили в пресс-службе правительства.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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