На закупку «Онкаспара» из резервного фонда правительства выделят более 122 млн рублей

Правительство Российской Федерации выделило финансирование на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Более 122,6 млн рублей будет направлено на закупку препарата „Онкаспар”, который применяют для лечения острого лейкоза у детей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из резервного фонда правительства. С их помощью в 2022 году будет закуплено не менее тысячи флаконов этого лекарства», – говорится в сообщении.

Препарат «Онкаспар» (пэгаспаргаза) производят во Франции, он не имеет отечественных аналогов. Централизованной закупкой препарата займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Все медикаменты должны поступить в медучреждения до конца текущего года.

«Минздраву, в свою очередь, поручено определить объемы поставок лекарства в медицинские организации, проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство», – добавили в пресс-службе.

Минздрав ранее одобрил ввоз препарата «Онкаспар» в упаковке на иностранном языке.

gxpnews