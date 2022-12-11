Функционал для аптек будет добавлен в ЕГИСЗ

В функционале Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) с 1 сентября 2023 года появятся опции для информирования и учета деятельности аптек, сообщает «ФВ».

Кроме того, функционал регистра медицинских работников будет расширен для учета фармацевтов и провизоров. На официальном портале правовой информации опубликовано соответствующее постановление № 2199 от 30 ноября 2022 года.

Российские власти планируют сделать внесение данных о работниках фармотрасли в ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников» лицензионным требованием. Соответствующие изменения предлагают внести в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Проект документа размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

В Положении о лицензировании фармацевтической деятельности появятся новые лицензионные требования для работы с радиофармацевтическими препаратами и учета фармспециалистов. Соответствующие изменения утверждены Постановлением Правительства № 2164 от 29 ноября 2022 года, которое 30 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

gxpnews