«Ъ»: регионы отказывают в лекарствах пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Российские пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением и перенесшие недавнее (менее двух лет) острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или стентирование, столкнулись с отказом в льготном лекарственном обеспечении из-за отсутствия у них постоянной регистрации в регионе, где они живут и работают. Это следует из статистики жалоб во Всероссийский союз пациентов, которую он приводит в письме главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает «Коммерсантъ».

Сопредседатель союза Юрий Жулев рассказал изданию, что организация начала получать на свою горячую линию жалобы граждан на отказ в льготном лекарственном обеспечении от таких пациентов.

«Системный характер этих жалоб говорит о том, что субъекты могли не понять механизм нового льготного обеспечения. Это отдельная федеральная субсидия, которая позволяет получать гражданам с ССЗ льготное лекарственное обеспечение в любом регионе пребывания независимо от своей прописки. Мы надеемся, что Минздрав выпустит соответствующее разъяснение и отказы в жизнеспасающей терапии для пациентов с ССЗ не станут общей практикой», – заявил он.

Издание напоминает, что с 2020 года Минздрав совместно с несколькими регионами (в том числе Крым, Новгородская и Челябинская области) запустил пилотные проекты по обеспечению препаратами пациентов с отдельными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная идея проектов – повысить приверженность к лекарственной терапии у пациентов, чье состояние без нее может резко ухудшаться и кто не может претендовать на препараты в рамках нынешней системы лекарственных льгот.

Среди заболеваний, которые вошли в региональные «пилоты», – острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и другие.

gxpnews