Bayer подала в суд из-за нарушения прав компании на ривароксабан

Немецкая компания Bayer подала в суд против ЗАО «Березовский фармацевтический завод» из-за использования исключительных прав на изобретение. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск касается антикоагулянта ривароксабан, который Bayer выпускает под брендом «Ксарелто», сообщает «ФВ» со ссылкой на пресс-службу компании. Препарат защищен патентом, действующим до 4 декабря 2024 года.

Предметом иска стала регистрация заводом препарата «Ривароксабан Лекас» в Государственном реестре лекарственных средств, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот, пояснили в пресс-службе немецкого производителя. «Указанные действия были осуществлены вопреки предупреждению со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение», – также указали в компании.

Березовский фармацевтический завод зарегистрировал свой препарат в апреле 2021 года. Цены на «Ривароксабан Лекас» в разных дозировках и фасовках были зарегистрированы в июне 2022 года. Согласно данным ГРЛС, всего в России зарегистрированы пять дженериков ривароксабана. Помимо «Ривароксабан Лекас» Березовского фармацевтического завода, регдосье на препараты с этим МНН владеют также «Алиум», «Медисорб», «Северная звезда», «КРКА, д.д., Ново Место». Последние четыре получили регистрацию в 2022 году.

Издание ссылается на данные AlphaRM, согласно которым в 2021 году закупки ривароксабана в рублях выросли почти в два раза: с 6,6 млрд до 12,6 млрд рублей (по сравнению с 2020 годом). С января по август 2022 года через госсегмент было закуплено 1,3 млн упаковок препарата на 6,5 млрд рублей. Аптечные продажи составили 2,6 млн упаковок на сумму 9,5 млрд рублей.

gxpnews