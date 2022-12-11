В Подмосковье в 2024 году появится производство импортозамещающих препаратов

Компания «Аргументум фарма» направит около 1,5 млрд рублей на строительство завода в особой экономической зоне «Дубна». В 2024 году на предприятии планируется начать выпуск лекарственных препаратов, в том числе импортозамещающих, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Объем инвестиций „Аргументум фарма” составит в общей сложности около 1,5 млрд рублей. Предприятие будет обеспечивать российских потребителей медицинскими препаратами, которые ранее не производились в нашей стране и поставлялись из-за рубежа. Благодаря появлению нового фармзавода в Дубне у нас в регионе появится около 180 рабочих мест», – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В ведомстве пояснили, что до конца 2023 года пройдут строительные работы на территории ОЭЗ «Дубна», и уже в начале 2024 года компания начнет выпускать продукцию. Предприятие будет разрабатывать и серийно выпускать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в том числе гормональные, а также лекарства, которые не выпускаются на территории России. Корпорация развития Московской области помогла компании подобрать земельный участок для строительства.

«Это стратегически важное направление импортозамещения. Дефицит лекарств, особенно жизненно важных, абсолютно недопустим, и сейчас все мощности фармакологической индустрии аккумулированы, чтобы запустить новые или развить существующие производства препаратов из перечня ЖНВЛП. Аналоги иностранных препаратов не должны уступать им по качеству и по возможности быть более доступными в финансовом плане», – заявил гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Он отметил, что производственные мощности «Аргументум фарма» позволят выпускать в год до 48 млн единиц стерильных препаратов в ампулах и флаконах и около 7 млн единиц преднаполненных шприцев и картриджей.

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