ВОЗ выразила обеспокоенность из-за устойчивости некоторых бактерий к антибиотикам последней инстанции

Всемирная организация здравоохранения в опубликованном 9 декабря отчете выразила обеспокоенность ростом устойчивости болезнетворных бактерий к антибиотикам в первый год пандемии, пишет Reuters.

В докладе отмечается, что чрезмерное и/или неправильное использование антибиотиков помогло бактериям стать устойчивыми ко многим методам лечения, в то время как количество разрабатываемых заместительных методик вызывает тревогу.

Сообщается о высоких уровнях (более 50%) резистентности у бактерий, которые обычно вызывают опасные для жизни инфекции кровотока в больницах, таких как Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp, подчеркнули авторы отчета. Эти инфекции часто требуют лечения антибиотиками последней инстанции – препаратами, которые используются, когда другие антибиотики не действуют.

В отчете говорится, что около 8% инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, становятся устойчивыми к жизненно важной группе препаратов последней инстанции, называемых карбапенемами.

Также в организации обратили внимание на увеличение с 2017 года случаев заражения, связанных с резистентными сальмонеллой (Salmonella) и кишечной палочкой (Escherichia coli).

gxpnews