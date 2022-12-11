«Р-Фарм» удостоен звания «Поставщик правительства Москвы»

В рамках проекта «Дни московской конкуренции» состоялась торжественная церемония награждения, на которой 30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик правительства Москвы» за 2021 год. В качестве надежного и эффективного партнера столицы не первый год отмечена группа компаний «Р-Фарм».

Диплом о присуждении звания в номинации «Медицинские технологии» из рук руководителя Департамента по конкурентной политике города Москвы Ивана Щербакова получил вице-президент по медицинским системам «Р-Фарм» Денис Чередниченко.

Претенденты оцениваются по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны заказчиков и другим критериям. Звание может обеспечить поставщику дополнительное доверие со стороны заказчиков и партнеров. Кроме того, оно способствует повышению узнаваемости бренда.

«Звание „Поставщик правительства Москвы” – безусловная честь для команды „Р-Фарм”. Оно служит признанием высокой оценки совместной работы города и компании над обеспечением здоровья миллионов жителей российской столицы и мотивацией для продолжения этой работы», – подчеркнул Денис Чередниченко.

gxpnews