В Минздраве РФ отметили рост числа отравлений наркотическими веществами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о росте числа отравлений синтетическими веществами и вызывающими зависимость лекарствами в России.

«Мы видим по статистике на сегодня увеличение числа отравлений. Это те вещества, которые имеют узкое терапевтическое окно, и передозировка, к сожалению, вызывает подчас летальные исходы», — сказал министр на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по ТАСС).

Как отметил Мурашко, сейчас наблюдается снижение потребления алкоголя и числа наркозависимых, однако при этом во всем мире растет тенденция применения синтетических наркотиков и препаратов, которые вызывают зависимость.

Он также подчеркнул, что сейчас в рамках нормативного регулирования машины скорой помощи оснащены соответствующими антидотами. Кроме того, с МВД по данному вопросу идет активное взаимодействие. Мурашко также отметил необходимость изменения формата взаимодействия с молодежью по вопросам потребления наркотиков.

gxpnews