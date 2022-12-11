Объем производства медоборудования в Москве вырос более чем на 40%

По итогам января – октября 2022 года в Москве выпустили на 42% больше медицинских инструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве выпускают широкий перечень медицинских изделий – для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, специализированную мебель.

Ранее Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «ТВ Центр», что сегодня ряд отраслей столичной промышленности демонстрирует динамику роста объемов производства.

«Московские предприятия продолжают работу в области освоения новых технологий, замещения на рынке ушедших компаний и наращивания объемов выпуска. Сегодня в городе более 100 предприятий заняты в области производства медицинских изделий. По итогам 10 месяцев этого года в столице выпустили на 42% больше медицинских инструментов и оборудования, чем в январе – октябре 2021 года. При этом объем отгруженных изделий вырос на 15% и составил 17,7 млрд рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что увеличению в городе количества социально важных производств и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка.

«В особом фокусе сегодня заключение офсетных контрактов на поставку продукции в том числе медицинского назначения. Только в этом году правительство Москвы приняло решение о проведении электронных конкурсов для заключения контрактов на поставку медицинской мебели и расходных материалов для службы крови. Суммы вложений инвесторов составят не менее 250 и 500 млн рублей соответственно», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что город активно продолжает развивать применение этого механизма. Этому также способствуют обновленные условия для заключения таких контрактов.

С 1 июля были упрощены требования к заключению офсетов. Минимальный объем инвестиций по таким контрактам снизился в 10 раз – до 100 млн рублей. Кроме того, появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более субъектами РФ с общей суммой вложений не менее 400 млн рублей.

Офсетные контракты стимулируют компании производить необходимую городу продукцию. По условиям такого договора инвестор открывает в столице новое предприятие или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует закупку продукции в течение длительного периода. Заключение офсетных контрактов способствует развитию импортозамещения в социально значимых сферах, трансферу технологий, стимулирует инвестировать в реальный сектор.

gxpnews