«Биннофарм Групп» впервые вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России — 2022»

«Биннофарм Групп» вошла в рейтинг «Лучших работодателей России — 2022», подготовленный журналом Forbes. Наивысшая платиновая награда присвоена в номинации «Корпоративное управление». Помимо нее компания получила серебро в номинациях «Сотрудники и общество», «Экология». Всего в рейтинге участвовало 118 номинантов.

Если на результаты предыдущих рейтингов влияли в первую очередь такие факторы, как заработные платы, социальный пакет и условия труда, то впоследствии эксперты Forbes совместно с KPMG (с 2022 года российский офис работает под брендом Kept) существенно изменили методологию с учетом стремительно возросшей в мире ESG- повестки, внеся аббревиатуру в номинации — Environment (Экология), Social (Сотрудники и общество), Governance (Корпоративное управление).

В этом году авторы рейтинга сделали акцент на социальных параметрах, например, на наличие у компаний well-being практик, которые выходят за рамки обычного социального пакета. Также Forbes учитывал тех участников, кто не сокращал штат компании в кризисных условиях.

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