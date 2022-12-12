Заявки на поддержку в проведении КИ подали семь московских фармкомпаний

Фармацевтические компании получат поддержку при проведении клинических испытаний (КИ) в медицинских учреждениях Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В сентябре этого года мэр Москвы подписал постановление о расширении мер поддержки фармкомпаний в проведении клинических исследований лекарств. С этого момента уже семь фармацевтических компаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований. Фармкомпании обращаются за различными мерами поддержки: от формирования исследовательской команды до помощи во взаимодействии с этическими комитетами», – сказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, по шести заявкам уже подобраны медорганизации для проведения КИ. Кроме того, около 60 московских организаций имеют опыт такой работы более чем по 50 терапевтическим областям, обладая профессиональной командой и необходимым оборудованием.

Как стало известно ранее, в Москве на год продлена программа поддержки исследований новых лекарств в городских клиниках.

gxpnews