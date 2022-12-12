Глава фармацевтического подразделения Roche покидает компанию

Компания Roche сообщила, что глава ее фармацевтического подразделения решил уйти после 16 лет работы.

Билл Андерсон, бывший руководитель подразделения Genentech компании Roche, уйдет в отставку в конце года, «чтобы использовать возможности за пределами компании», а его преемник должен быть назначен к марту 2023 года, говорится в заявлении Roche.

«Уход Андерсона с поста главы крупнейшего бизнеса Roche означает более фундаментальные изменения в управлении для назначенного генерального директора Томаса Шинекера, руководителя отдела диагностики Roche, который должен быть назначен гендиректором группы в марте. Он заменит генерального директора Северина Швана, который провел многолетнюю успешную кампанию по диверсификации, направленную на отказ от традиционного внимания Roche к раку. Но бремя ответственности за активизацию процесса разработки будет лежать на Шинекере после того, как компания в этом году столкнулась с чередой неудач в развитии: в прошлом месяце провалились испытания лекарства от болезни Альцгеймера, за которыми активно следили, а в мае провалился новый кандидат на иммунотерапию рака легких», – пишет Reuters.

Андерсон присоединился к калифорнийской компании Genentech в 2006 году в качестве старшего вице-президента бизнес-подразделения иммунологии и офтальмологии, а затем возглавил бизнес-подразделение биоонкологии. Он был генеральным директором фармацевтического бизнеса Roche с 2019 года.

gxpnews