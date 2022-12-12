В Уфе за 1 млрд рублей организуют производство функциональных кроватей

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан, кровати оснащены пультом медсестры, дисплеем и позволяют перемещать пациента в пяти положениях, в том числе вертикальном. Медизделия планируется поставлять в отделения интенсивной терапии, реанимации и реабилитации.

В 2023 году планируется организовать серийное производство функциональных кроватей и нарастить производство на 30%. Ежемесячный выпуск мебельной продукции у завода превышает 10 тысяч единиц, а всей номенклатуры – более 80 тысяч единиц. Мощность производства конкретно функциональных кроватей не раскрывается.

По словам гендиректора «Медстальконструкции» Михаила Матвеева, на предприятии будет организован полный цикл производства. Комплектующие для новой продукции предприятие будет выпускать на своих площадях, для этого строится цех площадью 12 тысяч кв. м. С запуском нового производства в качестве комплектующих завод будет закупать только электроприводы, а все железо и неметаллические комплектующие собираются на собственных мощностях в Уфе.

Объем инвестиций в перевооружение производства оценивается в 1 млрд рублей.

ООО «Медстальконструкция» основано в 1999 году, компания специализируется на разработке и производстве медицинской мебели и оборудования. В линейку продукции, помимо кроватей, входят операционные столы, консоли и рециркуляторы. Оборудование поставлялось в «ковидные» госпитали Башкортостана, госпиталь имени Семашко в Крыму, ГКБ №52 «Коммунарка» и другие клиники.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медстальконструкция» на паритетных началах владеют Андрей и Михаил Тимофеевы. В 2021 году выручка компании составила 1,32 млрд рублей, чистая прибыль – 4,3 млн рублей.

В апреле 2020 года медицинская мебель, включая хирургическую, стоматологическую и ее составные части, попала под протекционистский перечень «Третий лишний». Ранее под ограничение иностранной продукции на рынке госзаказа попадали только медицинские функциональные кровати.

В октябре 2022 года правительство Москвы анонсировало проведение конкурса на заключение офсетного контракта по поставке медицинской мебели для учреждений здравоохранения города. Победитель конкурса должен в течение трех лет организовать в столице производство с объемом инвестиций не менее 250 млн рублей, взамен городские власти закупят более 80 наименований мебели на общую сумму 5,1 млрд рублей.

В начале декабря 2022 года проект по производству медицинских кроватей презентовал владимирский производитель металлической мебели «Формула мебели сад». Объем инвестиций в площадку по выпуску кроватей оценивается в 105 млн рублей, мощность производства – 10 тысяч изделий в год. Старт проекта намечен на второй квартал 2023 года.