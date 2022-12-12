Amgen за $28 млрд купит производителя лекарств от редких аутоиммунных заболеваний

По условиям соглашения Amgen заплатит по $116,5 за каждую акцию Horizon, что на 47,9% больше рыночной цены в $78,76 на закрытии торгов 29 ноября – за день до появления первых сообщений о возможной продаже компании.

Amgen намерена профинансировать покупку Horizon за счет бридж-кредита (краткосрочный кредит, выдаваемый банком физическим или юридическим лицам на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика). Сумма кредита составит $28,5 млрд, средства выдадут Citibank и Bank of America.

В покупке Horizon изначально были заинтересованы три компании – Amgen, Sanofi и Johnson & Johnson. Последняя вышла из борьбы за Horizon неделю назад, 11 декабря французская Sanofi объявила о прекращении переговоров по покупке компании.

Horizon Therapeutics – ирландская компания, созданная в 2008 году и специализирующаяся на разработке препаратов от редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний. Выручка компании в 2021 году составила $3,2 млрд, чистая прибыль – $500 млн. Больше всего Horizon выручила в прошлом году с продаж препарата Tepezza (teprotumumab), предназначенного для терапии тиреоидной офтальмопатии (воспалительного заболевания мышц и мягких тканей глаза, связанного с патологией щитовидной железы) – $1,66 млрд. Пока препарат реализуется только в США, однако Horizon ставит целью добиться годовых продаж препарата в мире на уровне более $4 млрд, рассчитывая, что он будет одобрен в Европе и Японии.

В августе Amgen заключила соглашение о покупке компании ChemoCentryx. Сообщалось, что сумма сделки составит до $4 млрд наличными.