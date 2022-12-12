Опрос: в России почти 80% врачей признают нехватку лекарств

Анонимное анкетирование медработников проходило с 28 ноября по 2 декабря 2022 года. В исследовании приняли участие медики из всех федеральных округов России.

Всего респондентам было задано четыре вопроса. Первый – ощущают ли они дефицит каких-либо лекарств, второй – сообщают ли пациенты о сложностях с поиском назначенных им препаратов, третий – наблюдается ли нехватка каких-либо препаратов для льготников, и последний – какие группы препаратов, по их мнению, являются дефицитными.

Отвечая на вопрос о нехватке лекарств, больше половины (57,7%) опрошенных врачей сообщили о «некотором дефиците препаратов», еще 20,3% заявили, что «есть серьезный дефицит», а 21,9% сказали, что «лекарств достаточно».

Аналогичный опрос проводился сервисом в начале июня 2022 года. Тогда врачей, которые рассказали о серьезном дефиците, было меньше – 15%. Зато тех, кто говорил о «некотором дефиците», было больше – 64,5%. Общее количество тех медработников, которые рассказали о нехватке препаратов, осталось практически на том же уровне.

В новом опросе о том, что пациенты сообщают им время от времени о сложностях с поиском назначенных лекарств, сообщили почти половина (47,6%) опрошенных медработников. Довольно часто такие жалобы поступали к 27,8% респондентов. Четверть (24,6%) участвовавших в опросе врачей не слышали о проблемах.

По сравнению с июнем ситуация немного улучшилась. Тогда о сложностях у пациентов с поиском назначенных им лекарств сообщали 76,5% опрошенных – 55,6% говорили о проблемах «время от времени» и 21,1% о часто возникающих сложностях. Что таких жалоб не поступает, сообщали 23,3%.

О дефиците лекарств для льготных категорий граждан по некоторым позициям осенью заявили 54,3% врачей. О серьезной нехватке лекарств для льготников рассказали 22,5% опрошенных. Еще 23,2% сообщили, что не фиксируют нехватку препаратов для таких категорий. Если сравнивать с июнем, ситуация немного ухудшилась. Тогда о недостатке препаратов для льготных получателей рассказывали 73,9% респондентов, в конце ноября – 76,8%.

Отвечая на вопрос, каких именно лекарств не хватает, участники опроса выделили несколько групп препаратов. На первом месте врачи поставили антибиотики, включая детские. О их нехватке сообщили 12,3% от общего числа респондентов. Затем следуют гормональные препараты (на перебои с такими лекарствами обратили внимание 7,1% участвовавших в опросе) и инсулин (7% от общего числа ответивших). Еще 5% рассказали о проблемах с лекарствами для онкобольных. В июне 2022 года в списке дефицитных лекарств на первом месте стояли гормональные препараты, затем шли противосудорожные и противоэпилептические препараты, а также антибиотики и инсулин.

Фото: kroosp.ru

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