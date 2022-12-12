Приборы для проверки аппаратов ИВЛ включены в перечень технологий для СПИК

Новые правила заключения СПИК действуют с конца 2020 года. Инвесторы отбираются по конкурсу, сам СПИК будет заключаться не более чем на 15 лет для проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд рублей без учета НДС и не более чем на 20 лет при инвестициях свыше 50 млрд рублей. В качестве преференции оператор получает обнуление ставки налога на прибыль, снижение региональных налогов на землю, имущество и транспорт, а также может претендовать на субсидии из бюджетов разных уровней более чем на один бюджетный период.

В декабре 2020 года Правительство РФ расширило перечень технологий для СПИК на 30 технологий медицинской и фармацевтической промышленности. Так, на СПИК могут рассчитывать производители вакцин, а также медтехники для ядерной медицины – циклотронов для производства радиофармпрепаратов с энергией пучка 12 МэВ, ОФЭКТ/КТ для диагностики онкозаболеваний с помощью РФП.

В декабре 2021 года в перечень потенциальных технологий для заключения СПИК было включено производство радиофармпрепаратов по правилам GMP. Инвестор должен организовать выпуск РФП для лечения неоперабельных метастатических форм рака на основе изотопов лютеция-177, актиния-225, стронция-89, самария-153 и радия-223.

В июне 2022 года список дополнен 26 позициями, в него попали технологии производства медицинских перчаток – хирургических и смотровых, стерильных и нестерильных из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, технологии выпуска поливалентной вакцины для профилактики вируса папилломы человека, а также создание универсальной платформы для разработки препаратов моноклональных антител.

СПИК в фарминдустрии уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика», Octapharma и «Фармимэкс». Планируют заключать СПИК «Верофарм» (принадлежит Abbott), «Генериум», «Активный компонент». Первый СПИК в медпроме на 3 млрд рублей в начале 2019 года подписали Минпромторг, правительство Нижегородской области и российско-китайская компания «Снабполимер Медицина», однако он находится под угрозой расторжения.

В ноябре 2022 года заявку на СПИК по производству радиофармпрепаратов в Минпромторг подал НИФХИ им. Л.Я. Карпова (входит в структуры «Русатом Хэлскеа» госкорпорации «Росатом»). Объем инвестиций в проект может составить до 9 млрд рублей.