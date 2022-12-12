«Фармленд» займется лабораторной диагностикой вместе с сетью клиник «Меги»

«Фармленд» и МЦ «МЕГИ» в мае создали совместную компанию «Фармлендмегилаб», где у партнеров – по 50%. В начале декабря предприятие получило лицензию на услуги по сестринскому делу. Еще в сентябре «Фармлендмегилаб» подала заявку на регистрацию товарного знака «F+МЕГИLab».

«Фармлендмегилаб» – пилотный проект, реализуемый совместно с клиниками «МЕГИ», созданный, чтобы облегчить людям доступ к медицинским анализам, рассказали Vademecum в пресс-службе ритейлера. Пока первая точка будет работать в Уфе на базе аптеки «Фармленда» по улице Даяна Мурзина. Если проект будет востребован, он будет тиражирован на точки в других городах республики, отметили в пресс-службе. Объем инвестиций там не называют.

У «МЕГИ» в Уфе работает клинико-диагностическая лаборатория. Там на вопросы Vademecum не ответили. «МЕГИ» оказывает услуги по аутоиммунной диагностике, иммунологическим, гормональным, общеклиническим исследованиям, тестам на COVID-19 и другим анализам.

Сети аптек раньше не кооперировались с клиниками. Наоборот, «Инвитро» заявляла о запуске в своих офисах точек «Сбер Еаптеки». Проект с апреля 2021 года пока ограничился одной «Сбер Еаптекой» в офисе «Инвитро» на Конюшковской. «В целом, мы готовы расширять проект, рассматриваем новые возможности и помещения, однако сообщить сейчас о точных планах по числу и срокам открытия не можем, все в работе», – сообщили Vademecum в пресс-службе лабораторной сети.

«Фармленд» заняла 9-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2022 года. Выручка сети составила 25,8 млрд рублей, число аптек на 1 июля превысило 1,6 тысячи.

Сеть «МЕГИ» по итогам 2021 года стала 49-й в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» с выручкой 1,1 млрд рублей. Сеть развивается в Башкирии, на конец года она включала 15 клиник.

Фото: bashinform.ru

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