Россия планирует наладить с Белоруссией совместное производство лекарств

Глава Минздрава заявил о планах наладить совместное с Белоруссией производство лекарств. В частности, речь идет о разработке препаратов в области трансплантологии и инновационных препаратов.

Россия и Белоруссия в рамках сотрудничества планируют провести совместные клинические исследования препаратов и в последующем выйти на их производство. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам заседания в Минске совместной коллегии министерств двух стран.

«Мы планируем в рамках совместного сотрудничества провести клинические исследования и в последующем выходить на производство», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, в частности планируется совместное производство препаратов в области трансплантологии, а также инновационных препаратов. Мурашко добавил, что недавно Россия и Белоруссия реализовали совместный проект, в рамках которого были разработаны импланты для лечения ортопедических проблем у детей, эта разработка уже внедрена и выпускается. Он также отметил, что основными направлениями сотрудничества стран в сфере здравоохранения являются медицинское образование, научное взаимодействие, разработка медицинской продукции, а также сотрудничество в области инфекционных заболеваний.

Накануне Белоруссия анонсировала выпуск в 2023 году вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича, как таковой препарат уже не будет востребован в полной мере, так как заболеваемость спала, однако «если наступает какая-либо турбулентность, белорусы не будут зависеть от партнеров». Важно не собственно создание вакцины против коронавируса, главное создать платформу, которая будет производить вакцину против гриппа и других видов возбудителей, отметил министр.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко обсудил перспективы сотрудничества в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, производства медоборудования и препаратов, медицинского туризма и образования с первой леди Зимбабве Ауксилией Мнангагва.

Фото: пресс-служба Минздрава России

Артем Косенок

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