Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,3%

В Росстате сообщили, что стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросла на 0,3%. На столько же увеличилась цена на лекарственные средства из этого списка.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. В том числе:

аскорбиновая кислота – на 4,8%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,2%;

дротаверин (но-шпа) – на 1,5%;

панкреатин – на 1,3%;

глицин, фосфоглив – на 0,9%;

омепразол – на 0,6%;

умифеновир (арбидол) – на 0,5%;

парацетамол – на 0,4%.

Одновременно снизились цены на:

ингавирин – на 0,9%;

фуросемид – на 0,7%;

гриппферон, цефтриаксон, азитромицин – на 0,6%;

смекта – на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем также выросли на 0,3%. В их числе:

аципол – на 3,4%;

поливитамины – на 2,1%;

ренгалин – на 1,9%;

мидокалм и корвалол – на 1,1%;

нафазолин – на 1,0%;

йод – на 0,7%;

мирамистин и таурин – на 0,6%;

алмагель, эссенциале форте Н, афобазол, кеторол экспресс, левомеколь, аллохол – на 0,4%.

При этом снизились цены на:

валидол и синупрет – на 0,9%;

троксерутин – на 0,6%;

метилурацил и эргоферон – на 0,5%;

канефрон Н – на 0,4%.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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