ГИБДД рекомендовала не наказывать водителей за следы ряда лекарств в организме

Сотрудники полиции временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых нашли следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ГИБДД направила в свои региональные управления соответствующие рекомендации. Указание было дано в связи с решением Конституционного суда (КС), запретившего нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов, в частности, «Фенибута», «Феназепама» и ряда антидепрессантов.

КС вынес такое решение после того, как Салехардский горсуд при рассмотрении дела обратил внимание, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства.

В ГИБДД этим летом предложили Минздраву составить реестр запрещающих садиться за руль препаратов.

gxpnews