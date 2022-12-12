Российский GMP-инспекторат в 2022 году провел 377 проверок

В текущем году российский GMP-инспекторат провел 377 проверок, из них 58 выездных инспекций. Об этом в понедельник, 12 декабря, на пресс-завтраке заявил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков.

В 2023 году Минпромторг РФ по госзаданию будет привлекать ФБУ «ГИЛС и НП» для участия в рамках лицензионных проверок при проведении первичного и периодического подтверждения производителя на соответствие GMP.

В ходе пресс-завтрака стало известно о соотношении проведенных инспекций и выданных заключений с 2016 по 2022 год. В 2016 году было проведено 188 инспекций и выдано 90 заключений, в 2017 году – 521 инспекция и 403 заключения, в 2018 году – 667 инспекций и 489 заключений, в 2019 году – 481 инспекция и 387 заключений, в 2020 году – 423 инспекции и 396 заключений, в 2021 году – 379 инспекций и 391 заключение, а в текущем году – 377 инспекций и 282 заключения.

gxpnews