К клиническим испытаниям готова российская вакцина от аллергии на кошек

Доклинические исследования успешно прошла вакцина от аллергии на кошек, она готова к клиническим испытаниям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Как сообщалось ранее, команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек.

«Над созданием препарата работали две команды – в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 годах, и последующая регистрация вакцины», – сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

У вакцины нет аналогов в мире. Как уточнили в пресс-службе, препарат безопасен и эффективен против всех кошачьих аллергенов.

В университете отметили, что аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира. Этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием.

gxpnews